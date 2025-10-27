Должны ли задания на олимпиаде соответствовать школьной программе? В сети вспыхнула бурная дискуссия

Среди украинцев вспыхнула дискуссия из-за уровня сложности задач на школьной олимпиаде, предложенных школьникам во время первого этапа предметных олимпиад, которые в этом году проходят по обновленному механизму. Так, недавно педагог Екатерина Халепа, проанализировала предварительные результаты городского этапа олимпиады по математике для учащихся 8 класса. Согласно им, 93% отличников не смогли полностью решить ни одного задания.

По словам учительницы, задачи, которые ученики решали на олимпиаде, абсолютно не соответствовали школьной программе по математике. А для того, чтобы подготовиться к работе детям нужно было дополнительно заниматься на кружках. Под заметкой Освіта.ua украинцы высказали свои мнения относительно заданий на олимпиадах.

Так, например, некоторые из пользователей соцсети отметили, что олимпиады вообще не нужно проводить, ведь чем сложнее задания, тем меньше будет желающих участвовать в интеллектуальных соревнованиях.

"Абсолютно согласна с замечанием, для чего такие сложные задания? С каждым годом будет меньше и меньше желающих идти на эту олимпиаду! Задания разрабатывают профессора?"

"Тех олимпиад не должно быть. Это пережиток советской эпохи. Их давно надо отменить. Они никому не нужны".

В то же время, некоторые из украинцев указали, что учебным программам должны соответствовать выпускные экзамены, а олимпиады – это высший уровень, который помогает найти одаренных учеников.

"Учебным программам должны соответствовать экзамены, НМТ, ВНО. А олимпиады, МАН это другой, более высокий уровень и не должен соответствовать требованиям учебных программ. Олимпиады и МАН это возможность найти тех одаренных, талантливых, которых 1-2 на тысячи, а не когда из 300 – 90 являются участниками олимпиады".

"Олимпиады, конкурсы пусть проводят ВУЗы, для того, чтобы для себя искать таланты, как в цивилизованных странах, а не как "советском союзе" – победит тот "кому надо".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцы за рубежом впервые смогут принять участие во Всеукраинских ученических олимпиадах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!