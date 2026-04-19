Домашнее творожное печенье, которое точно понравится детям: как приготовить

Домашнее печенье – это всегда об уюте, простоте и натуральном вкусе. Особенно, когда речь идет о варианте, который нравится детям и не требует сложных ингредиентов. Творожное печенье получается нежным, мягким внутри и с легкой хрустящей корочкой. Такой десерт идеально подойдет для перекуса, прогулки или семейного чаепития.

Идея приготовления домашнего творожного печенья для детей опубликована на странице фудблогера prikorm kids_menu в Instagram.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 180-200 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

ванильный сахар – 1 пачка

масло сливочное или растительное – 50 г/50 мл.

мука – 170 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

мак – 2 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. В миске соединить творог, яйцо, сахар и масло, перетереть вилкой до однородной массы.

2. Постепенно ввести муку вместе с разрыхлителем, по желанию добавить мак, замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

3. Раскатать тесто толщиной примерно 5-7 мм. и вырезать печенье любой формы.

4. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до легкого золотистого цвета.

6. По желанию присыпать готовое печенье сахарной пудрой и подавать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: