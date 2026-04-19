Домашнее творожное печенье, которое точно понравится детям: как приготовить
Домашнее печенье – это всегда об уюте, простоте и натуральном вкусе. Особенно, когда речь идет о варианте, который нравится детям и не требует сложных ингредиентов. Творожное печенье получается нежным, мягким внутри и с легкой хрустящей корочкой. Такой десерт идеально подойдет для перекуса, прогулки или семейного чаепития.
Идея приготовления домашнего творожного печенья для детей опубликована на странице фудблогера prikorm kids_menu в Instagram.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 180-200 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пачка
- масло сливочное или растительное – 50 г/50 мл.
- мука – 170 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мак – 2 ст.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. В миске соединить творог, яйцо, сахар и масло, перетереть вилкой до однородной массы.
2. Постепенно ввести муку вместе с разрыхлителем, по желанию добавить мак, замесить мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
3. Раскатать тесто толщиной примерно 5-7 мм. и вырезать печенье любой формы.
4. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут до легкого золотистого цвета.
6. По желанию присыпать готовое печенье сахарной пудрой и подавать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: