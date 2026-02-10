Домашние полезные сосиски для детей: из какого мяса приготовить

Сосиски – это всегда очень удобно, если речь идет о детском питании. Такие изделия можно подать с любым гарниром. Но вместо магазинных вариантов значительно лучше приготовить домашние полезные сосиски из натурального мяса.

Идея приготовления вкусных домашних сосисок для детей опубликована на странице нутрициолога Анны Васковнюк (prikorm kids menu) в Instagram.

Ингредиенты:

200 граммов куриного мяса (лучше выбирать филе из бедра или голени, оно более сочное)

1 маленькая головка лука

кусочек хлеба замочить в молоке

1 яйцо

щепотка мускатного ореха

щепотка паприки

щепотка сушеного чеснока

щепотка прованских трав

соль (если добавляете)

Способ приготовления:

1. Мясо, лук, хлеб и яйцо взбить в чаше блендера (можно все перемолоть на мясорубке).

2. Добавить приправы.

3. Переложить в силиконовые формочки.

4. Готовить на пару 20-30 минут.

5. В духовке запекать при температуре 180 градусов 20 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

6. Часть можно заморозить.

