Домашние цукаты из тыквы: как приготовить вкусный и полезный перекус для детей

Полезным и вкусным перекусом для ребенка могут стать цукаты из тыквы. Именно в таком виде овощ точно сможет понравиться. У вас получатся настоящие конфеты, с которыми магазинные сладости точно не сравнятся.

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Идея приготовления домашних цукатов из тыквы опубликована на кулинарной странице kylinar na 100 в Facebook. Хранить лучше всего в стеклянной емкости.

Ингредиенты на 300-350 грамм:

очищенная и нарезанная тыква – 1 кг. (лучше брать мускатный)

сахар – 300-400 г

апельсин – 1 шт.

лимон – 1 шт.

специи: палочка корицы + 5-6 шт. гвоздики + 1 шт. аниса

кукурузный крахмал для хранения – 10 г + 10 г сахарной пудры

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать толщиной 2 сантиметра и снять кожицу.

2. Далее порезать кубиками 2*2 см (не более).

3. Положить в большую кастрюлю и добавить сахар, сок и цедру апельсина и лимона, специи и перемешать.

4. Накрыть крышкой или полотенцем и оставить минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

5. За это время хорошо выделится сок тыквы.

6. После этого довести все до кипения, убавить огонь до небольшого и, помешивая, держать 7 минут.

7. Дать полностью охладиться и повторить эту процедуру еще 2-4 раза.

8. Последний раз уже не охлаждать, а положить на сито и дать сиропу полностью стечь.

9. Кусочки тыквы выложить на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга.

10. Просушить в духовке при температуре 90 градусов 3-6 часов. Также можно сушить в сушилке.

11. Дать остыть и обвалять в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры.

12. Хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре.

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