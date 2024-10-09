Домашние цукаты из тыквы: как приготовить вкусный и полезный перекус для детей
Полезным и вкусным перекусом для ребенка могут стать цукаты из тыквы. Именно в таком виде овощ точно сможет понравиться. У вас получатся настоящие конфеты, с которыми магазинные сладости точно не сравнятся.
Идея приготовления домашних цукатов из тыквы опубликована на кулинарной странице kylinar na 100 в Facebook. Хранить лучше всего в стеклянной емкости.
Ингредиенты на 300-350 грамм:
- очищенная и нарезанная тыква – 1 кг. (лучше брать мускатный)
- сахар – 300-400 г
- апельсин – 1 шт.
- лимон – 1 шт.
- специи: палочка корицы + 5-6 шт. гвоздики + 1 шт. аниса
- кукурузный крахмал для хранения – 10 г + 10 г сахарной пудры
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать толщиной 2 сантиметра и снять кожицу.
2. Далее порезать кубиками 2*2 см (не более).
3. Положить в большую кастрюлю и добавить сахар, сок и цедру апельсина и лимона, специи и перемешать.
4. Накрыть крышкой или полотенцем и оставить минимум на 6 часов, а лучше на ночь.
5. За это время хорошо выделится сок тыквы.
6. После этого довести все до кипения, убавить огонь до небольшого и, помешивая, держать 7 минут.
7. Дать полностью охладиться и повторить эту процедуру еще 2-4 раза.
8. Последний раз уже не охлаждать, а положить на сито и дать сиропу полностью стечь.
9. Кусочки тыквы выложить на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга.
10. Просушить в духовке при температуре 90 градусов 3-6 часов. Также можно сушить в сушилке.
11. Дать остыть и обвалять в смеси из кукурузного крахмала и сахарной пудры.
12. Хранить в герметичном контейнере при комнатной температуре.
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