Домашние задания из 1-го класса, советская система оцениваний и другие 'но': Сергей Дятленко указал на серьезные проблемы НУШ в Украине

Большинство украинских школ не могут предложить родителям полноценную модель программы Новой украинской школы (НУШ). Ведь чаще всего ее внедряют в обрезанном, ближе к советской модели формате.

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В частности, несмотря на то, что по программе дети в первом классе не должны получать домашние задания, учителя их все равно задают. На это обратил внимание образовательный эксперт Сергей Дятленко в своем сообщении в Facebook.

Кроме того, в учебных заведениях продолжают осуществлять оценивание по привычной схеме, чтобы было понятно для родителей. Вместо уроков развития педагоги проводят математику и чтение, чтобы дети не отставали. В то же время, несмотря на то, что в школах действует программа НУШ, учителя самостоятельно решают, где они могут работать по-другому.

"Модель начальной школы НУШ лучше отвечает запросам родителей. Но вот беда: ни одна школа и даже класс в городе в этом году не исповедует в полной мере концепцию и требования НУШ. Часть школ/классов работают по модным образовательным программам, направленным на достижение быстрых результатов ("Росток", "Интеллект" и т.д.). Ничего не имею против этих программ, поддерживаю их, но нам не подходят. А другие декларируют НУШ, но внедряют ее в обрезанном (ближе к советской модели) формате", – пишет эксперт.

Он добавил, что "но" в учебных заведениях, где введена НУШ, можно собрать немало.

По словам Дятленко, Министерство образования и науки внедряет НУШ, получает много нареканий за это, однако в школах в рамках автономии введение программы не происходит и наполовину.

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