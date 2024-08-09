'Образование – не только о комфорте и играх'. Захарин указал на важную проблему НУШ и объяснил, почему ученики не готовы к стрессу на экзаменах

Школьники нередко имеют заблуждение о том, что обучение должно быть непрерывной игрой. Именно это становится причиной того, что ученики часто не готовы к стрессам на экзаменах. Ведь выпускники должны понимать, что взрослая жизнь состоит не только из удовольствий.

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По мнению бывшего государственного секретаря Министерства образования и науки Сергея Захарина, получение образования – это тяжелая кропотливая работа и усилия. Вместо этого в Новой украинской школе обучение становится веселой забавой. Об этом чиновник рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Идеологи НУШ сделали очень вредное дело: выдумали и распространили ошибочное представление, что обучение должно быть непрерывной игрой и веселой забавой. Обретение образования – это не только комфорт, игры и удовольствие. На мой взгляд, каждый выпускник школы должен четко понимать, что взрослая жизнь состоит не только из удовольствий. Обретение образования – это тяжелая кропотливая работа, это усилие, это "победа над собой", – сказал Захарин.

По его словам, у школьников должно быть умение побороть волнение, справиться со стрессом и применять знания в "нетепличных" условиях.

Читайте интервью с Сергеем Захариным в понедельник, 12 августа.

Ранее OBOZ.UA писал о том, кому, по мнению Сергея Захарина, не стоит поступать в аспирантуру.

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