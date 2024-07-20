'Заниматься бизнесом – это отлично, но...' Сергей Захарин назвал категорию абитуриентов, которым не стоит поступать в аспирантуру

Поступающие в аспирантуру, которые не готовы полностью заниматься наукой, должны сделать осознанный выбор своего будущего. В частности, соискатели образования должны учесть вопросы доходов, ведь учитывая мировые примеры, успешные ученые не всегда имеют высокие зарплаты.

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Об этом заявил бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Украины Сергей Захарин в интервью OBOZ.UA. Он подчеркнул, что каждая форма обучения имеет свои достоинства и недостатки. Поэтому, выбирая формат, поступающий в аспирантуру должен быть способен самостоятельно организовать свою жизнь так, чтобы выполнить все испытания.

"Заниматься бизнесом – это здорово, но если человек не планирует работать в реальной науке или реальном образовании, вероятнее всего, в аспирантуру поступать не нужно. Пока соискатель учится, не следует ставить вопрос о высоких доходах. Кроме того, молодому человеку следует заранее объяснить, что он может стать успешным ученым, но не получать высокую зарплату. В истории мировой науки таких примеров множество", – сказал чиновник.

По его словам, поступая в аспирантуру следует учитывать все особенности обучения третьей степени.

"Если человек поступает на заочное или вечернее отделение, то это означает, что он словно соглашается на этот формат обучения и способен самостоятельно организовать свою жизнь так, чтобы выполнить все испытания – успешно учиться, посещать научные конференции, проводить исследования, изложить его результаты в научных работах и квалификационной работе, вовремя защититься", – отмечает Захарин.

Читайте интервью с Сергеем Захариным на OBOZ.UA в понедельник, 22 июля.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 40% поступающих в магистратуру и аспирантуру во Львовской области не явились на экзамены.

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