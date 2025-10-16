Домашний тыквенный мармелад, который точно понравится детям: в составе только натуральные компоненты

Осень – лучшая пора для домашних десертов из тыквы. Один из самых удачных вариантов – нежный тыквенный мармелад, который имеет приятную текстуру, легкий цитрусовый аромат и яркий цвет. Его можно приготовить без искусственных добавок или желатина – только из натуральных продуктов. Такой мармелад обязательно понравится детям и станет прекрасным домашним лакомством к чаю или полезным перекусом.

Идея приготовления домашнего тыквенного мармелада для детей опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 400 г (готовая, запеченная или отваренная)

апельсины – 2 шт.

сахар – 80 г

агар-агар – 8 г

Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте небольшими кубиками и приготовьте удобным для вас способом – запеките в духовке.

2. Отварите или приготовьте в микроволновке.

3. Затем добавьте сок и цедру апельсинов, сахар, тщательно взбейте смесь блендером до однородной консистенции.

4. Добавьте агар-агар, перемешайте и поставьте смесь на средний огонь.

5. Доведите до кипения и варите, постоянно помешивая, 4-5 минут.

6. Готовую массу перелейте в форму, смазанную небольшим количеством масла.

7. Оставьте мармелад остыть при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов до полного застывания.

8. После этого нарежьте готовый мармелад кубиками или полосками. Он прекрасно держит форму, имеет приятный вкус и натуральную сладость.

