Домашний тыквенный мармелад, который точно понравится детям: в составе только натуральные компоненты
Осень – лучшая пора для домашних десертов из тыквы. Один из самых удачных вариантов – нежный тыквенный мармелад, который имеет приятную текстуру, легкий цитрусовый аромат и яркий цвет. Его можно приготовить без искусственных добавок или желатина – только из натуральных продуктов. Такой мармелад обязательно понравится детям и станет прекрасным домашним лакомством к чаю или полезным перекусом.
Идея приготовления домашнего тыквенного мармелада для детей опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- тыква – 400 г (готовая, запеченная или отваренная)
- апельсины – 2 шт.
- сахар – 80 г
- агар-агар – 8 г
Способ приготовления:
1. Тыкву нарежьте небольшими кубиками и приготовьте удобным для вас способом – запеките в духовке.
2. Отварите или приготовьте в микроволновке.
3. Затем добавьте сок и цедру апельсинов, сахар, тщательно взбейте смесь блендером до однородной консистенции.
4. Добавьте агар-агар, перемешайте и поставьте смесь на средний огонь.
5. Доведите до кипения и варите, постоянно помешивая, 4-5 минут.
6. Готовую массу перелейте в форму, смазанную небольшим количеством масла.
7. Оставьте мармелад остыть при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник на несколько часов до полного застывания.
8. После этого нарежьте готовый мармелад кубиками или полосками. Он прекрасно держит форму, имеет приятный вкус и натуральную сладость.
