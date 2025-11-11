Домашний зефир без химии для детей: готовится всего из трех ингредиентов

Если хочется приготовить для детей что-то сладкое, но без красителей и консервантов, стоит попробовать домашний зефир. Для него не нужны сложные ингредиенты или специальные формы – лишь немного времени и натуральные продукты. Такой зефир получается нежным, воздушным и имеет приятный ягодный аромат. Его можно подать как десерт после обеда или сделать частью детского праздничного стола.

Идея приготовления домашнего клубничного зефира для детей опубликована на странице детского нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram.

Ингредиенты:

клубника – 100 г (свежая или замороженная)

желатин – 13-15 г

греческий йогурт 8-10 % – 100 г

Способ приготовления:

1. Желатин залить 25 мл холодной воды и оставить набухать на 10 минут.

2. Клубнику разморозить (можно в микроволновке) и переложить в небольшую кастрюлю.

3. Добавить около 3 ст.л. воды. Слегка раздавить ягоды, чтобы они пустили сок, и довести смесь до кипения.

4. В горячую клубничную массу добавить подготовленный желатин и перемешать, пока он полностью не растворится.

5. Перелить смесь в блендер, добавить греческий йогурт и взбить до однородной консистенции.

6. Полученную массу разлить в силиконовые формочки.

7. Поставить в холодильник минимум на 3 часа, чтобы десерт хорошо застыл.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: