Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Домашняя 'вареная' колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

Молочная колбаса – отличный продукт для бутербродов детям. Можно сделать сытный перекус, который будет удобно взять с собой в школу, еще и очень вкусный. Но не стоит покупать такое мясо в магазине. Колбасу можно очень легко сделать дома – это гораздо безопаснее, потому что в составе будут только натуральные продукты.

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Идея приготовления полезной домашней колбасы опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tetiana kvitta в Instagram. Вам понадобится только четыре ингредиента.

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

Ингредиенты:

  • куриный фарш из грудки – 500 г
  • куриный фарш из бедра – 500 г
  • специи для засолки – 23 г
  • сливки жирностью 10% – 80 мл.

Способ приготовления:

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

1. Соединить 2 вида фарша.

2. Охладить его.

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

3. Добавить специи для засолки мяса.

4. Тщательно перемешать и оставить в холодильнике засоливаться на сутки.

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

5. Через сутки в мясо добавить сливки и оставить на часок при комнатной температуре.

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

6. Колбасу сформовать в рукаве для запекания и положить в холодную духовку.

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

7. Запекать 3,5 часа при температуре 80 градусов.

8. После приготовления полностью охладить и только потом можно есть.

Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу

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