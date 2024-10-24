Домашняя "вареная" колбаса: как приготовить для бутербродов детям в школу
Молочная колбаса – отличный продукт для бутербродов детям. Можно сделать сытный перекус, который будет удобно взять с собой в школу, еще и очень вкусный. Но не стоит покупать такое мясо в магазине. Колбасу можно очень легко сделать дома – это гораздо безопаснее, потому что в составе будут только натуральные продукты.
Идея приготовления полезной домашней колбасы опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tetiana kvitta в Instagram. Вам понадобится только четыре ингредиента.
Ингредиенты:
- куриный фарш из грудки – 500 г
- куриный фарш из бедра – 500 г
- специи для засолки – 23 г
- сливки жирностью 10% – 80 мл.
Способ приготовления:
1. Соединить 2 вида фарша.
2. Охладить его.
3. Добавить специи для засолки мяса.
4. Тщательно перемешать и оставить в холодильнике засоливаться на сутки.
5. Через сутки в мясо добавить сливки и оставить на часок при комнатной температуре.
6. Колбасу сформовать в рукаве для запекания и положить в холодную духовку.
7. Запекать 3,5 часа при температуре 80 градусов.
8. После приготовления полностью охладить и только потом можно есть.
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