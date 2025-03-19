Доплата учителям за неблагоприятные условия труда: кто и за что может получить 1300 грн

С января 2025 украинским учителям предусмотрены дополнительные выплаты в размере 1300 грн за неблагоприятные условия труда, а с 1 сентября ожидается, что эта сумма возрастет до 2600 грн. Доплаты начисляют, в том числе, и за время замены временно отсутствующих педагогов.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина от 08.11.2024 №1286. Юрист Лилия Орел обратилась к МОН за разъяснениями по доплате за часы замены учителей.

В ответе указано, что доплата начисляется на всю учебную погрузку учителя, установленную при тарификации, в том числе, и на часы замены. Расчет зависит от продолжительности замены.

Например, при замещении, которое длилось не более двух месяцев, производится почасовая оплата труда. Если замещение длилось более двух месяцев, то оплата производится с первого дня замещения за все часы фактической учебной нагрузки.

Если речь идет о длительной замене, то размер доплаты исчисляется пропорционально объему учебной нагрузки на неделю, включая часы замены (к примеру, учителю за часы замены вакантных часов доплата будет составлять 1300 грн/18 часов * на количество часов замены в неделю).

Как будут начислять новую доплату учителям в соответствии с нагрузкой

Доплата устанавливается для всех педагогов учреждений общего среднего образования по основному месту работы вне зависимости от объема учебной нагрузки. Даже если у учителя меньше ставки, он гарантированно получит доплату 1300 гривен.

Для учителей, у которых нагрузка больше ставки, размер доплаты определяется пропорционально. Например:

18 часов в неделю (полная ставка) – доплата 1300 грн;

25 часов в неделю – доплата 1805,56 грн (1300/18*25);

20 часов в неделю – доплата 1444,44 грн (1300/18*20).

Для педагогов, работающих на несколько ставок или в разных заведениях, доплата начисляется отдельно за каждое место работы. Например:

учитель с погрузкой 16 (основное место работы), 4 и 5 часов в трех заведениях получит 1300 грн в основном заведении, а в других – 288,89 грн и 361,11 грн соответственно;

заместитель директора, имеющий учебную погрузку 6 часов – доплата 1300 грн как заместителю и 433,33 грн как учителю.

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