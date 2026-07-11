Доплата учителям за замену: на какую сумму рассчитывать

Учителя в Украине имеют право на надбавку за замещение временно отсутствующих коллег в размере до 50% своего должностного оклада (ставки заработной платы). Однако отдельного порядка установления надбавки педагогу за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника не существует.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН) в своем разъяснительном письме. Надбавка выплачивается за выполнение дополнительных обязанностей без освобождения от основной работы.

Согласно Постановлению №1298 и Приказу № 557 доплаты работникам в размере до 50% должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) предусмотрены:

за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников;

за совмещение профессий (должностей);

за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.

Указанные виды доплат не устанавливаются руководителям учреждений, научных и образовательных организаций, их заместителям, руководителям структурных подразделений учреждений и их заместителям.

Местные органы исполнительной власти имеют право устанавливать работникам учреждений и организаций конкретные размеры должностных окладов, а также доплат и надбавок к ним в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах доходов и расходов.

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