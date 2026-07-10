В школах Украины могут появиться новые должности: что известно

Министерство образования и науки Украины предлагает ввести в школах новые должности. В частности, карьерного образовательного консультанта, администратора безопасности сетей и систем, юрисконсульта, помощника и ассистента воспитателя.

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Кроме того, согласно проекту, опубликованному МОН на официальном сайте, в учреждениях общего среднего образования предлагается заменить название должности "секретарь" на "офис-администратор", а также снять ограничения для педагогов-организаторов. Также планируется добавить должности заместителей и лаборантов для профильных академических лицеев, ввести дополнительные ставки ассистентов учителей для учеников с 4–5 уровнями поддержки.

В то же время проект предусматривает формульный подход к расчету ставок психологов, воспитателей и медсестер по четким математическим формулам в зависимости от контингента или наличия пансиона.

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Проектом изменений предлагается оптимизировать штатные нормативы учреждений общего среднего образования и адаптировать их к современным условиям. Замечания и предложения по указанному проекту принимаются в электронной форме до 24 июля 2026 года.

Отчет о результатах общественного обсуждения будет опубликован на официальном сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решения по итогам обсуждения.

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