'Образование – это не шоу!' Игорь Ликарчук назвал 10 проблем НМТ и объяснил, почему против упрощения экзамена

Бывший руководитель Украинского центра оценки качества образования Игорь Ликарчук назвал 10 проблем национального мультипредметного теста (НМТ). Он подчеркнул, что сделал это не для того, чтобы обвинить его организаторов или критиковать их, а для того, чтобы создать повод для профессионального обсуждения того, как эти проблемы решать.

Видео дня

В посте в Facebook Ликарчук отметил, что не поддерживает идею отмены экзамена или его упрощения, ведь стране нужна современная и справедливая система внешнего оценивания. В то же время системе необходим независимый профессиональный аудит НМТ, чтобы понять, что именно нужно изменить, чтобы украинская система внешних экзаменов вновь стала примером профессионализма, справедливости и доверия.

"Образование – это не шоу, не набор быстрых тезисов и не клиповое общение. Это инженерия человеческого будущего, которая не терпит поверхностности. После нашего не слишком приятного разговора я решил систематизировать то, что считаю главными проблемами НМТ-2026. Не для того, чтобы кого-то обвинить или "подлить масла в огонь". И даже не для критики как таковой. Лишь для того, чтобы создать повод для серьёзного профессионального разговора о том, как эти проблемы можно и нужно решать", – подчеркнул педагог.

Главные истории дня

10 проблем НМТ по мнению Игоря Ликарчука

Отсутствие независимой экспертизы тестовых заданий

Педагог отмечает, что НМТ – это не набор вопросов, а сложный психометрический инструмент, от качества которого зависит будущее молодежи. Когда задания создаются и оцениваются за закрытыми дверями без независимой внешней экспертизы, общество фактически вынуждено доверять "на слово". Специалист подчеркивает, что в результате тест постепенно превращается из научного измерительного инструмента в своеобразный "черный ящик", правильность работы которого никто извне проверить не может.

Пороговое количество баллов и шкалу оценивания определяют административные решения, а не психометрия

Пороговое значение "сдал/не сдал", как и таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую шкалу, определяются административными решениями, а не исключительно научно обоснованными психометрическими процедурами. Следовательно, оценка знаний будет зависеть не от законов психометрии, а от решений чиновников, которые могут меняться каждый год.

НМТ построен на презумпции недоверия к участнику

Абитуриенты в системе оценки все чаще воспринимаются не как те, кто пришел продемонстрировать свои знания, а как потенциальные нарушители. Так, постоянное психологическое давление, жесткий регламент, тотальный контроль и атмосфера подозрения превращают тестирование в испытание не только знаний, но и нервной системы.

Отсутствие полноценной возможности обжалования содержания тестовых заданий и результатов

Ни одна система оценки не может считаться справедливой, если она не признает собственную возможность ошибаться, уверяет Ликарчук. Когда абитуриент фактически лишен права обжаловать содержательную некорректность задания или правильность оценивания, тестирование перестает быть открытой процедурой и приобретает черты догмы.

Организационное неравенство при проведении НМТ

Педагог отмечает, что стандартизированное тестирование должно проводиться в максимально одинаковых условиях. Вместо этого одни участники сдают НМТ в комфортных и хорошо оборудованных центрах, другие – в импровизированных помещениях, с разным оборудованием, нестабильным интернетом, техническими сбоями или недостаточно подготовленными инструкторами, которые часто вынуждены действовать в соответствии с инструкциями, не учитывающими реальные ситуации. Он подчеркивает, что в таких условиях равенство возможностей становится скорее декларацией, чем реальностью.

Изнурительный формат проведения тестирования

Четыре предмета в течение одного дня без полноценного отдыха – это проверка не только знаний, но и физической и психологической выносливости. По словам Ликарчука, такой формат больше соответствует логике административного удобства, чем современным представлениям о педагогически корректном оценивании.

Неравноценность тестовых форм в разные дни

Если разные варианты тестов имеют неодинаковый уровень сложности, даже самые лучшие таблицы пересчёта не всегда способны полностью компенсировать эти различия. Бывший чиновник отмечает, что в результате рейтинг абитуриентов может зависеть не только от уровня знаний, но и от того, в какой именно день они сдавали тестирование.

"Фетишизация" результатов НМТ

НМТ постепенно перестал быть лишь вступительным испытанием, ведь его результаты всё чаще используют в качестве универсального показателя качества работы школ, учителей, территориальных общин и даже всей системы образования. В результате школы всё больше превращаются в центры "натаскивания" к тестам, тогда как образование отходит на второй план.

Потеря независимости системы внешнего оценивания

По словам эксперта в области образования, система внешних экзаменов будет эффективной только при условии её профессиональной независимости. Когда же ключевые решения всё больше определяются административной логикой чиновников, а не профессиональной автономией институтов, общественное доверие к результатам начинает снижаться.

Иллюзия объективности

Ликарчук резюмирует, что все перечисленные проблемы порождают вопрос: измеряет ли нынешний НМТ прежде всего уровень знаний или все больше измеряет способность абитуриента приспособиться к организационным, психологическим и техническим особенностям самой процедуры. Он подчеркивает, что если хотя бы часть ответа "да", то проблема давно вышла за рамки отдельных недостатков и речь идет уже о доверии ко всей системе внешнего оценивания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН и украинцы отреагировали на обращение Лубинца о снижении проходного балла на НМТ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!