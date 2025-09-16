"Дорівнювати" и "рівнятися": что означают похожие слова
Некоторые слова звучат похоже, но имеют разные оттенки значения. Часто именно они вводят в ловушку: кажется, что можно употреблять одно вместо другого, однако это не всегда правильно.
Яркий пример – "дорівнювати" и "рівнятися. О разнице между этими лексемами рассказала языковед Ольга Багний.
Дорівнювати
Это слово мы употребляем, когда говорим о математике, точности или эквивалентности. В школьной тетради именно оно появляется рядом с цифрами и знаком "=".
Например:
2 + 2 дорівнює 4.
Один метр дорівнює ста сантиметрам.
У цій задачі х дорівнює 12.
То есть "дорівнювати" означает иметь одинаковое значение, быть точным эквивалентом.
Рівнятися
"Рівнятися" означает держаться одной линии, брать кого-то за пример, подражать, ориентироваться на что-то. Равняться также можно в шеренге.
Например:
Солдати у шерензі повинні рівнятися один на одного.
Діти часто рівняються на старших.
