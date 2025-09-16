'Дорівнювати' и 'рівнятися': что означают похожие слова

Некоторые слова звучат похоже, но имеют разные оттенки значения. Часто именно они вводят в ловушку: кажется, что можно употреблять одно вместо другого, однако это не всегда правильно.

Яркий пример – "дорівнювати" и "рівнятися. О разнице между этими лексемами рассказала языковед Ольга Багний.

Дорівнювати

Это слово мы употребляем, когда говорим о математике, точности или эквивалентности. В школьной тетради именно оно появляется рядом с цифрами и знаком "=".

Например:

2 + 2 дорівнює 4.

Один метр дорівнює ста сантиметрам.

У цій задачі х дорівнює 12.

То есть "дорівнювати" означает иметь одинаковое значение, быть точным эквивалентом.

Рівнятися

"Рівнятися" означает держаться одной линии, брать кого-то за пример, подражать, ориентироваться на что-то. Равняться также можно в шеренге.

Например:

Солдати у шерензі повинні рівнятися один на одного.

Діти часто рівняються на старших.

