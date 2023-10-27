''Дороги Украины'': опубликовано видео радиодиктанта национального единства 2023

27 октября состоялся радиодиктант национального единства, который ежегодно проходит в рамках Дня украинского языка и письменности. Автором текста стала поэтесса, переводчица, лауреат Шевченковской премии Екатерина Калитко, а сам диктант получил название "Дороги Украины". Его зачитал украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский, игравший Ивана Довбуша в киноленте "Довбуш".

К традиционному флешмобу присоединились школьники, студенты, учителя и преподаватели, военные, звезды и деятели культуры. Радиодиктант транслировали Украинское радио, Радио Культура, Суспільне Культура и другие (посмотреть видео можно по ссылке).

Видео дня

Писали радиодиктант не только на территории Украины, но и за ее пределами. Несмотря на расстояние, граждане, которые были вынуждены выехать за границу из-за полномасштабного вторжения, присоединились к инициативе.

Необычной для диктанта этого года стала дата – 27 октября. До этого День языка отмечали 9 ноября, что совпадало с датой памяти Нестора Летописца.

Однако после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь встал вопрос изменения дат. Отныне, согласно указу Президента Украины от 28 июля 2023 года, чествование памяти Нестора Летописца, празднование Дня украинской письменности и языка, а также написание радиодиктанта национального единства будет проходить 27 октября.

Видео 23-го украинского радиодиктанта национального единства можно просмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/live/vPuAVtmznBs?feature=shared

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о нынешнем диктанте национального единства. Все подробности – читайте в нашем материале.

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