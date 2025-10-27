Дощ іде или дощ падає? Как сказать правильно на украинском

Когда украинцы говорят о погоде, довольно часто можно услышать спор о том, как правильно говорить: "Дощ іде чи дощ падає". Однако, по словам языковедов, правильными будут оба варианта.

На странице "Учебный центр "Моя мова" в социальной сети Facebook опубликовали пост, где предложили такие варианты, как описать выпадения дождя:

Випадає; Сипле; Ллє; Періщить; Січе; Йде стіною; КрАпає; Полоще; Сіється; Моросить; Мигичить; Крапотить.

Подобное видео также есть на Facebook-странице языковеда Андрея Шимановского. Кроме вышеуказанных вариантов, эксперт предлагает еще такие:

Накрапає; Валить; Дзюркоче; пИщить; шурує; падЕ; мжИчить; мрячить; гемзить; цяпає; дріботить.

