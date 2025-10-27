Дощ іде или дощ падає? Как сказать правильно на украинском

Анна Боклажук
Моя Школа
198
Дощ іде или дощ падає? Как сказать правильно на украинском

Когда украинцы говорят о погоде, довольно часто можно услышать спор о том, как правильно говорить: "Дощ іде чи дощ падає". Однако, по словам языковедов, правильными будут оба варианта.

Более того, филологи называют еще более 10 предложений, как можно сказать о дождливой погоде на украинском языке. Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA

Дощ іде или дощ падає? Как сказать правильно на украинском

На странице "Учебный центр "Моя мова" в социальной сети Facebook опубликовали пост, где предложили такие варианты, как описать выпадения дождя:

Випадає;

Сипле;

Ллє;

Періщить;

Січе;

Йде стіною;

КрАпає;

Полоще;

Сіється;

Моросить;

Мигичить;

Крапотить.

Подобное видео также есть на Facebook-странице языковеда Андрея Шимановского. Кроме вышеуказанных вариантов, эксперт предлагает еще такие:

Накрапає;

Валить;

Дзюркоче;

пИщить;

шурує;

падЕ;

мжИчить;

мрячить;

гемзить;

цяпає;

дріботить.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно на украинском: ведмідь или медвідь

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаПравописание Украиныукраинский языкАндрей Шимановский