'Ведмідь' или 'медвідь'? Как правильно на украинском: ответ вас очень удивит

Большинство украинцев уверены в том, что слово "медвідь" – это суржик с русского. Однако, по словам языковеда Андрея Шимановского, это не так.

В видео на своей странице в социальной сети TikTok эксперт говорит, что на самом деле эти оба слова являются украинскими. Более того, слово "ведмідь" происходит от слова "медвідь" – то есть тот, кто ведает, где мед.

"Я всегда вспоминаю свою учительницу, которая говорила, что медведи – на России, а ведмеді – в Украине. Однако, оказалось, что это не так, потому что оба эти слова есть в украинском языке", – объясняет филолог.

В Википедии также есть информация, что украинское слово "ведмідь" образовалось от *medvědь. Однако в словарях слово "медвідь" называют суржиком и диалектным от слова "ведмедь".

