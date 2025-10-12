Как сказать на украинском 'гроздь винограду'?

Есть в украинском языке слова, которые не приобрели популярности в употреблении. И вместо них многие продолжают использовать русские заменители.

Например, часто можно услышать словосочетание "гроздь винограду". Но это калька. Как же правильно сказать на украинском, читайте в материале OBOZ.UA.

Музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер на своей странице в Instagram предложил несколько малоизвестных соответствий.

По его словам, для обозначения скопления плодов на одной ветке, правильно использовать слово "кетяг".

"Но для того, чтобы меня не съели в комментариях, подбрасываю еще одно благозвучное соответствие"гроно"", – говорит он и добавляет, что есть еще один синоним:"китиця".

