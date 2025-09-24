Все вопросы к Франко: как будет на украинском ''стопка книг''

Книголюбы часто имеют в своих домах много книг. Иногда даже случается так, что они стоят не только на полках, но и на столе – сложенные друг на друга.

Привычным словом, чтобы описать это расположение книг, является слово "стопка". И хотя оно есть в наших словарях, в украинском языке есть более интересное соответствие. Как же лучше говорить на украинском, читайте в материале OBOZ.UA

По словам музыканта и популяризатора украинского языка Рами Аль Шаера, лучше всего на украинском звучит слово "стіс книжок". В своем видео, опубликованном в социальной сети Instagram, фронтмен украинской группы "Бульвары ЛУ" цитирует Ивана Яковлевича Франко, где он использует это значение, и в шутку добавляет, что если вам не нравится это слово, то все вопросы к Франко.

Также музыкант рассказывает о происхождении слова "стопка", указывая, что оно имеет два значения:

"Первое – это небольшая посуда для напитков, которая традиционно составляет сто граммов, а второе – это историческая единица измерения, во времена, когда люди еще вместо линеек все измеряли стопой, то есть ногой", – говорит он и добавляет, что несмотря на это, в украинском языке есть свои интеллигентные и изысканные соответствия:

"Поэтому, неофициально, но заявляю, на украинском также подходит на небольшую кучу книг говорить "стіс книг", а не "стопка". А еще иногда ласково говорят"стосик"", – объясняет Рами Аль Шаер.

