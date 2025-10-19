'Достаточно 1-2 бунтарей, чтобы система рассыпалась'. Украинцы раскритиковали лайфхак учительницы по дисциплине в классе

Учительница зарубежной литературы Алина Мец поделилась методом, который поможет поддерживать дисциплину в классе. Так, педагог предлагает давать ученикам условные три жизни и если они будут нарушать нормы поведения, то теряют одну из них.

В заметке в TikTok Мец отмечает, что если школьники хорошо ведут себя в течение урока, то на следующий они будут иметь дополнительную жизнь. Если же произойдет так, что дети потеряют все жизни, то они получат два дополнительных домашних задания.

"Сегодня вы получаете три жизни. Если вы нарушаете дисциплину, нарушаете нормы поведения, вы теряете одну жизнь. Если вы наоборот хорошо ведете себя в течение урока, на следующий урок вы получаете дополнительную жизнь. Если так случится, что вы потеряли все жизни, вы получите два дополнительных домашних задания", – сказала Мец.

Украинцы раскритиковали лайфхак учительницы и отметили, что если в классе будет несколько бунтарей, то эта система рассыплется. Кроме того, тем детям, которые нарушают дисциплину, не помогут ее соблюдать даже домашние задания, ведь они их не будут выполнять.

"На кого это рассчитано? Достаточно хотя бы одного, двух бунтарей чтобы вся эта система рассыпалась".

"Нарушающие дисциплину, им все равно сколько получат домашних заданий, они так их не будут выполнять!"

"Такая система будет ровно до того, как дисциплину начнут нарушать те, кому пофиг на дз и оценки".

"Это что за хр**ь... Это образование, или компьютерная игра. Время на изучение дисциплины тратится вот на это?"

