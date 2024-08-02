Доступ к ЕГЭБО неожиданно закрыли в разгар вступительной кампании-2024: чем это чревато для абитуриентов

В Украине на неопределенный срок закрыли доступ к Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Причиной стало проведение подготовительных работ и алгоритм адресного размещения государственного и регионального заказа.

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Об этом сообщает Коммерсант Украины. В настоящее время разгар вступительной кампании в 2024 году, однако абитуриенты не смогут подать или заменить свои заявления, пересмотреть их статус или получить другую важную информацию через электронные кабинеты.

"Информируем, что в связи с проведением подготовительных работ и выполнением алгоритма адресного размещения государственного и регионального заказа в 2024 году (для поступающих на основе полного общего среднего образования и НРК5) с 18:00 02.08.2024 до момента размещения рекомендаций будет временно отсутствовать доступ к ЕГЭБО, сайту Вступления и электронным кабинетам абитуриентов для получения высшего образования", – говорится в сообщении.

ЕГЭБО – ключевой инструмент, обеспечивающий функционирование системы образования. На сайте содержится информация обо всех заведениях, программах обучения, контингенте студентов, выпускниках и т.д.

Данные базы используются для изготовления различного вида документов, лицензий и сертификатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине началась дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру.

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