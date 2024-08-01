В Украине началась дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру: о чем следует позаботиться абитуриентам

Поступающие в магистратуру и аспирантуру получили приглашение на участие в экзаменах на дополнительную сессию, которая продлится до 14 августа. Абитуриентам необходимо проверить правильность оформления экзаменационного листа и в случае обнаружения недостатков обратиться к представителю приемной комиссии.

Видео дня

Кроме того, участникам экзаменов нужно заранее спланировать маршрут доезда во временный экзаменационный центр, чтобы они вовремя добрались. Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте (УЦОКО). Там также подчеркнули, что пункты тестирования будут допускать абитуриентов за 30 минут и прекратят за 10 минут до начала испытаний.

"Рекомендуем участникам проверить правильность оформления экзаменационного листа. В случае если на нем нет фото или подписи представителя приемной комиссии, – обратитесь в приемную комиссию для устранения недостатков", – говорится в сообщении.

В то же время УЦОКО отметил, что в случае, если поступающие опоздают или при входе в пункт тестирования не предъявят экзаменационный листок и документ, удостоверяющий личность, их не допустят к сдаче экзамена.

Информацию о дате, месте и времени прохождения экзамена абитуриенты получили в приглашениях.

Начало проведения вступительного испытания во время первой смены – 10:00, второй – 15:00.

В случае возникновения вопросов абитуриенты могут обратиться к инструктору. Однако УЦОКО подчеркнул, что участникам экзамена необходимо внимательно слушать инструкции по проведению испытания.

Если поступающие обнаружили факты нарушения процедуры проведения вступительных экзаменов, они имеют право подать заявление по поводу замечаний до момента выхода из пункта тестирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине значительно сократилось количество поступающих на бакалавриат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!