В Украине значительно сократилось количество поступающих на бакалавриат: что известно

В Украине почти на треть сократилось количество поступающих на бакалавриат и медицинскую магистратуру в 2024 году. В частности, в прошлом году заявлений на поступление было более 296 тысяч, тогда как в этом году зарегистрирована 201 тысяча абитуриентов.

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Такие данные известны из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЭБО). Поступающие могли подать документы до 31 июля в 18:00.

В настоящее время идет рассмотрение заявлений абитуриентов, согласно которым будут составлены и обнародованы рейтинговые списки.

Рекомендации о зачислении в бюджет поступающие получат 5 августа, на контракт – 9 августа.

Напомним, украинцы забили тревогу из-за низкого количества заявлений при поступлении на специальности "Среднее образование" по предметам физика, химия и естественные науки. В частности, педагоги отметили, что из-за этого в Украине не будет хватать учителей по этим дисциплинам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие топ-10 университетов, которые выбирали абитуриенты в первые дни поступления на бакалавриат.

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