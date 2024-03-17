Дожали. Школа в Англии сделала накладные ресницы частью дресс-кода: ученики счастливы, родители бьют тревогу

В одной из школ Англии администрация позволила носить школьницам накладные ресницы как часть школьной формы. Такое решение пришлось принять из-за того, что ученицы отказывались посещать учебное заведение без них или пропускали уроки, чтобы их снять.

Родители шокированы новым правилом и считают, что школа уступает требованиям школьников, поощряя девушек к внешнему виду, который не соответствует их возрасту. Взрослые обеспокоены, ведь считают, что дальше в учебном заведении позволят носить накладные ногти, передает Daily Mail.

"В школе существует большое давление со стороны сверстников. Следующим шагом будет то, что они собираются объявить о накладных ногтях, и чем это закончится? Нашим обществом руководят дети, и я не собираюсь с этим мириться. Правила есть правила, и на этом все закончится. Это вызывает беспокойство, ведь ученицы начнут привлекать внимание старших мужчин. Что скажут в школе, когда к ним придут беременные девушки", - возмущается одна из мам.

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Родителям направили письмо с уведомлением о таком решении. В нем сообщили, что школьницы все чаще стали пропускать уроки, чтобы снять накладные ресницы. Поэтому администрация разрешает их носить в том случае, если они незаметны.

"Мы регулярно пересматриваем школьные правила и вносим поправки, когда изменения в обществе делают прежнюю позицию ненужной или неприемлемой", – говорится в сообщении.

В тексте добавляется, что правила также будут изменены, чтобы разрешить один набор небольших серебряных, жемчужных или хрустальных шпилек, а не только золотых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в школах Англии полностью запретят мобильные телефоны.

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