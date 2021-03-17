В Украине учеников 4 и 9 классов освободили от ДПА-2021

В Украине отменили государственную итоговую аттестацию (ДПА) в 2020/2021 учебном году для 4 и 9 классов в связи с установлением на территории страны чрезвычайной ситуации.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки от 03.03.2021 №273 16 марта было зарегистрировано в Минюсте (№338/35960). Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте МОН в среду, 17 марта.

Указывается, что в связи с пандемией коронавируса в стране действует пункт 1 распоряжения Кабмина от 25 марта 2020 года (№338-р) "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации".

Закон Украины "О среднем образовании" (абзац 2 часть 5 статья 17) говорит, что каждый ученик должен пройти государственную итоговую аттестацию за каждый уровень полного общего среднего образования по государственному языку, математике и другим предметам, определенных центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, кроме случаев, определенных законодательством.

Пункт 6 раздела IV Порядка проведения ДПА говорит, что ученики, проживающие в зоне чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения, освобождаются от аттестации по решению МОН или местных ведомств. В соответствующем документе об образовании и ДПА таким школьникам нужно будет поставить отметку "освобожден(а)".

"Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые оканчивают получения начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19", – отметили в министерстве.

В МОН добавили, что превышение порогового уровня заболеваемости людей гриппом, острыми респираторными вирусными заболеваниями в два и более раз в течение периода более двух недель в двух и более административных районах, городах или в целом по стране отнесены к чрезвычайным ситуациям природного характера.

Отмена ДПА

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Весенние каникулы в 2021 году в большинстве школ Украины начнутся в понедельник, 22 марта, и продлятся по воскресенье, 28 марта, включительно. В некоторых городах дата каникул изменена в связи с карантином.

Часть школ Украины в марте 2021 года перешла на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

МОН напомнили, что украинцам, которые работают в сфере образования, прививки против коронавируса начнут делать после вакцинации военнослужащих ВСУ и представителей критически важных структур государственной безопасности. За отказ наказывать не должны.

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