В Україні учнів 4-х і 9-х класів звільнили від ДПА-2021

В Україні скасували державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2020/2021 навчальному році для 4-х та 9-х класів у зв'язку зі встановленням на території країни надзвичайної ситуації.

Відповідний наказ Міністерства освіти та науки від 03.03.2021 №273 16 березня було зареєстровано в Мін'юсті (№338 / 35960). Про це повідомила пресслужба на офіційному сайті МОН у середу, 17 березня.

Вказується, що в зв'язку з пандемією коронавірусу в країні діє пункт 1 розпорядження Кабміну від 25 березня 2020 роки (№338-р) "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації".

Закон України "Про загальну середню освіту" (абзац 2 частина 5 стаття 17) говорить, що кожен учень повинен пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади в сфері освіти та науки, крім випадків, визначених законодавством.

Пункт 6 розділу IV Порядку проведення ДПА каже, що учні, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного і техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих відомств. У відповідному документі про освіту та ДПА таким школярам потрібно буде поставити позначку "звільнений(а)".

"Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19", – зазначили в міністерстві.

У МОН додали, що перевищення порогового рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання вдвічі і більше протягом періоду більш як двох тижнів у двох та більше адміністративних районах, містах або загалом у країні належать до надзвичайних ситуацій природного характеру.

Скасування ДПА

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Весняні канікули в 2021 році в більшості шкіл України почнуться у понеділок, 22 березня, і триватимуть до неділі, 28 березня, включно. У деяких містах дату канікул змінено у зв'язку з карантином.

Частина шкіл України в березні 2021 року перейшла на дистанційне навчання через погіршення епідеміологічної ситуації.

МОН нагадали, що українцям, які працюють у сфері освіти, щеплення проти коронавірусу почнуть робити після вакцинації військовослужбовців ЗСУ та представників критично важливих структур державної безпеки. За відмову карати не повинні.

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