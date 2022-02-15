ДПА/ВНО-2022 по иностранным языкам: главные нюансы и исключения, о которых стоит знать

В 2022 году выпускники могут выбрать для сдачи государственной итоговой аттестации (ДПА) в форме ВНО историю Украины и иностранный язык третьим и четвертым предметом. Если они изучают два иностранных языка, могут пройти тестирование по ним обоим.

Но не во всех случаях второй иностранный могут засчитать как оценку ДПА. О главных нюансах ДПА в форме ВНО по иностранному языку рассказали в Украинском центре оценки качества образования (УЦОКО).

В УЦОКО отметили, что в этом году выпускники могут выбрать для ДПА в форме ВНО третьим предметом историю Украины, четвертым – иностранный язык, или же наоборот.

Но есть исключение – для тех, кто в своем учебном заведении изучает два иностранных языка по меньшей мере на уровне стандарта. Такие выпускники могут выбрать для сдачи ДПА в форме ВНО иностранный язык и третьим, и четвертым предметом.

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Если же один из иностранных языков выпускник изучал только до 9 класса, засчитать результат тестирования как оценку ДПА будет невозможно. Однако ВНО по этому языку можно сдать для поступления и получить результат по шкале 100-200 баллов.

У выпускников есть возможность и оценку ДПА получить, и ВНО не сдавать – если у них есть сертификат (диплом) международного языкового экзамена по иностранному языку:

уровня B-1 и выше – для классов, изучающих иностранный язык на уровне стандарта или академическом уровне;

уровня B-2 – для классов с углубленным изучением иностранных языков и более высокого уровня.

Результаты этих экзаменов засчитываются как ДПА по иностранному языку. Однако есть условие – сертификат должен быть выдан в текущем или предыдущем календарном году.

Выпускники, получившие международный сертификат до 09 марта 2022 года (дата окончания регистрации на ВНО-2022) и планирующие использовать результаты ВНО по иностранному языку при поступлении в вузы, при регистрации должны поставить отметку "получить результат 100-200", а поле "засчитать как оценку ДПА" оставить незаполненным.

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Соискателям образования, получившим сертификат уже после своей регистрации для прохождения ДПА по иностранному языку в форме ВНО с 1 февраля по 9 марта, но до 9 марта не перерегистрировались – получат оценку ДПА по иностранному языку по результатам ВНО, как и все остальные.

А тем, кто получит сертификат языкового экзамена уровня В-1, В-2 и выше после окончания регистрации и до ВНО по иностраным языкам – с 09 марта по 07 июня 2022 года по английскому языку (до 06 июня – по испанскому, немецкому, французскому языку) – в дополнении к свидетельству о среднем образовании также могут выставить оценку по этому языку 12 баллов. Для этого выпускник должен обратиться к администрации учебного заведения.

Список международных сертификатов, которые могут засчитываться как оценка ДПА по иностранному языку, размещен по ссылке

Подробнее об особенностях ДПА/ВНО по иностранному языку можно узнать из:

Порядка проведения ДПА;

методических рекомендаций Министерства образования и науки об особенностях проведения ДПА по иностранным языкам в заведениях общего среднего образования в 2021/2022 учебном году.

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