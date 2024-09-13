Дресс-код в школах, медали и возвращение детей в Украину: Лисовой ответил на ключевые вопросы образования

В школах дети должны чувствовать себя свободно, а форма ставит рамки и выдвигает определенные требования к школьникам. Так что отмена дресс-кода, одна из главных ценностей построения общества творческих и высокопроизводительных людей.

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Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время четвертого Саммита первых леди и джентельменов, передает Интерфакс. Чиновник подчеркнул, что дресс-код отменен также и для предмета "Защита Украины".

"Отмена дресс-кода. Это ценности. За какие ценности мы воюем? Если свобода – то ребенок должен чувствовать себя свободно. Внешние рамки – это набор ценностей для другого общества, а мы строим свободное общество творческих и высокопроизводительных людей", – сказал министр образования. .

Не обошел Лисовой и отмена золотых и серебряных наград для школьников. По словам чиновника, нужно вынести этот вопрос на общественное обсуждение и после этого решать, следует ли оставлять медали. Он отметил, что обсуждения такой инициативы с народными депутатами пока не было.

В то же время одним из ключевых вопросов стало сохранение контакта с детьми, которые находятся за границей. По словам чиновника, значительная часть школьников, которые выезжали из страны, уже учась в украинских школах, посещают уроки и в родных учебных заведениях.

Тем не менее, Лисовой отмечает, что необходимо создать инструмент, который будет побуждать всех украинцев приходить в украиноведческий компонент образования и помогать держать связь с родной страной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог доступно объяснил, почему отмена школьных медалей в Украине – неудачная идея.

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