Дубль 2. Дубайские родители снова штурмуют сеть из-за дистанционки и выкладывают видео, как дети 'сносят' квартиры

Школы и детские сады в Объединенных Арабских Эмиратах перешли на дистанционное обучение до конца текущей недели – 8 мая. В то же время в случае необходимости срок может быть продлен. Онлайн был введен после того, как ОАЭ объявили о нескольких исключительных мерах предосторожности для обеспечения безопасности и благополучия образовательного сообщества.

В социальных сетях родители школьников делятся видео, как проходят дистанционные уроки, после которых они "разносят" квартиры, иногда вместе со своими друзьями. Мамы вынуждены приспосабливаться к новому графику обучения и брать детей с собой по делам. OBOZ.UA собрал самые смешные видео с дистанционного обучения школьников в Дубае.

Почти все мамы говорят о том, что истощены от пребывания детей дома, плачут и не имеют сил терпеть такое обучение. Сами же школьники просыпают занятия, а учителя жалуются, что ученики прыгают на камеру во время уроков. Некоторые родители не верят, что дети себя плохо ведут, тогда как другие желают педагогам терпения.

"Я плакала, я измотана, больше не могу терпеть".

"Самое смешное то, что родители не верят учителям, когда те говорят, что их ребенок прыгал во время урока. Фраза "Мой ребенок никогда бы так не поступил" – это извечная история".

"Я проснусь ровно за 2 минуты до начала занятия, даже не смогу сосредоточиться, просто все провалю".

"Сегодня моя дочь начала свои первые онлайн-уроки. Ей 6 лет, и она только на прошлой неделе пошла в школу в ОАЭ. Честно говоря, учителям нужно ангельское терпение. Дети такие "веселые".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ОАЭ школы и детсады уже были на дистанционном обучении до 17 апреля. В социальных сетях распространялись видео, где дети спали во время онлайн-уроков, ведь им трудно приспособиться к обучению дома. Многие родители, выкладывая видео с детьми во время дистанционного обучения и просили учителей "забрать детей обратно", некоторые удивлялись, как педагоги проводят столько времени со школьниками.

