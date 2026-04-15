'Уважаемые учителя, заберите их обратно!' Родители школьников в Дубае безумствуют из-за дистанционного обучения: украинцы узнают себя на забавных видео

В Объединенных Арабских Эмиратах школы и детсады перешли на дистанционное обучение как минимум до 17 апреля. Такое решение приняло Министерство образования страны для безопасности и благополучия граждан. Инициатива вызвала во многих семьях противоречивые эмоции и создает новые вызовы.

Так, родителям нужно находить баланс между работой и детьми. В социальных сетях распространяются видео, где дети могут спать во время онлайн-уроков, ведь им трудно приспособиться к обучению дома. Другие мамы находят отклик в подобных сообщениях, ведь сталкиваются с таким же опытом. OBOZ.UA собрал самые забавные видео с дистанционного обучения школьников в Дубае.

Многие родители, выкладывая видео с детьми во время дистанционного обучения, просят учителей "забрать детей обратно", некоторые удивляются, как педагоги проводят столько времени со школьниками. Некоторые из пользователей сети умоляют открыть школы, чтобы ученики поскорее вернулись к урокам. Тогда как учителя говорят, что наконец мамы и папы поняли их и то, какой тяжелый труд они имеют, ежедневно проводя время с детьми. А кто-то из педагогов поддерживает мольбы родителей – вернуться в классы, ведь их объем работы удвоился.

"Уважаемые учителя, пожалуйста, заберите их обратно!"

"О Боже, мне так жаль учителей, что они делают это каждый день! Проводят столько времени со всеми этими детьми".

"Я искренне сочувствую всем мамам!"

"Пожалуйста, откройте школы!"

"Дистанционное обучение в ОАЭ продолжается... Но не все его выживают".

"Ребенок зашел на занятия... И сразу перешел в режим сна".

"Даже учителя хотят вернуться в школу" (учительница).

"Я хочу вернуться в класс! Объем работы удвоился из-за дистанционного обучения. Я выгораю!" (учительница).

"Теперь вы нас понимаете!" (учительница).

"Возможно, теперь нас будут уважать!" (учительница).

Напомним, в Украине школьники из-за пандемии ковид перешли на дистанционное обучение еще в 2020 году. Впоследствии такую ситуацию продолжила полномасштабная война России против Украины. Так, согласно данным, в 2024 году 70% украинских детей из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжают учиться онлайн в родных школах.

В то же время, Министерство образования и науки инициировало в стране политику "Школа офлайн" благодаря которой планируется, что к очному обучению вернется не менее 300 тысяч детей.

