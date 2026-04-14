Обучение по 12 часов в день, экзамен за экзаменом, у детей нет детства. Житель Южной Кореи раскрыл другую сторону образования, которое считается одним из лучших в мире

Житель Южной Кореи Рэй Ким рассказал, почему бы никогда не хотел, чтобы его дети учились в этой стране, образование в которой считается лучшим в мире. Так, подростки учатся здесь по 12 часов в день и постоянно сдают экзамены.

Видео дня

В заметке в Instagram Ким делится, что подобные соревнования происходят ради того, чтобы дети поступили в лучшие высшие учебные заведения страны. Те, кто не получают такой возможности – впадают в депрессию.

Мужчина отмечает, что так же участвовал в этой "гонке" и упорно учился. Однако понял, что это не имеет ничего общего с его счастьем. По его словам, родители заставляют проходить детей своих эти страдания, из-за разницы в зарплате. Ведь выпускники топовых вузов зарабатывают в 2-3 раза больше. Ким подчеркивает, что такие студенты имеют хороший диплом, однако теряют радость жизни.

"Подростки в Корее учатся по 12 часов в день. Это экзамен за экзаменом, соревнование за соревнованием. И все ради поступления в топовый университет. Победители получают похвалу, а те, кто проиграл, – впадают в депрессию. Я тоже играл в эту игру. Упорно учился только для того, чтобы осознать: это не имело ничего общего с моим счастьем. Тогда почему родители заставляют своих детей проходить через эти страдания? Все из-за разницы в зарплате. Выпускники топовых заведений зарабатывают в 2-3 раза больше, но они могли получить диплом, но потерять радость жизни", – делится Ким.

Напомним, выпускники школ в Южной Корее сдают один из самых сложных экзаменов в мире – Сунин. На выполнение заданий они имеют восемь часов, четыре перерыва по 20 минут, обед продолжительностью 50 минут и только один шанс. Абитуриентов проверяют на уровень их знаний и способностей перед поступлением в университеты.

Более того, баллы полученные на экзамене определяют, в какой именно вуз будут поступать выпускники. Тесты по каждому предмету длятся от 80 до 107 минут. Будущие студенты с особым вниманием готовятся к сдаче экзамена.

Сунин включает пять обязательных предметов: корейский язык, математику, английский язык, историю Кореи или обществоведение или естествознание. Затем идет необязательный дополнительный экзамен по французскому, китайскому, японскому, русскому или арабскому языкам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!