70% детей-переселенцев учатся онлайн: психолог предупредила родителей о последствиях. Почему важна социализация

В Украине 70% детей из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжают учиться онлайн в родных школах, а не ходят в учебные заведения регионов, где они сейчас живут. В Министерстве образования и науки подчеркивают, что ученикам нужно социализироваться и посещать уроки очно.

Такого же мнения придерживается и психолог Юлия Мицна. По ее словам, именно путем посещения школ и других учебных заведений ребенок учится воспринимать свою личность, дружить, понимать и воспринимать себя среди других сверстников. Она уверяет, что следствием недостаточного живого общения может стать социальная депривация. Об этом специалист рассказала в интервью Новой украинской школе.

"Мы как социальные существа настроены на пребывание в обществе и определенных социальных сообществах. Ребенок же через социум и общение воспринимает свою личность, определяет статус, учится понимать и воспринимать себя среди других детей. То есть через школу, классы, кружки ребенок учится дружить и воспринимать мир, а также оценивать, соответствует ли он социальным нормам или нет", – рассказывает Мицна.

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Она объясняет, что ребенок, имеющий социальную депривацию, может негативно воспринимать мир и испытывать трудности с реализацией, что приведет к формированию эгоцентризма. Более того, таким школьникам часто сложно общаться со сверстниками, ведь они считают себя центром мира и не умеют общаться.

Кроме того, длительная изоляция оказывает влияние на возможность заявлять и бороться за внимание к себе.

В то же время, есть дети, которые не ходили в школу, из-за того, что боялись общаться, ведь не получили такого опыта в определенном возрасте и пропустили соответствующий этап социального развития.

В случае если школьник боится выходить в новый коллектив, психолог советует родителям поддерживать его в этом. Например, взрослые могут наладить контакт с учителями и попросить их о поддержке на период адаптации в учебном заведении.

Также важно помогать ребенку постепенно адаптироваться к общению, в частности, водить его на кружки или организовуя другие виды досуга.

Психолог отметила, что за школьниками важно оставлять некоторые обязанности, которые помогут им контролировать определенные ситуации. Кроме того, давать возможность высказывать свое мнение и не лишать права на самореализацию.

"Прежде чем помогать ребенку, родители должны социализировать себя. Можно изучать новый город или село, в которое переехали, прогуляться по местному парку, а также узнать, возможно, здесь есть благотворительные фонды, с которыми часто работают психологи и где можно найти единомышленников", – делится Мицна.

Она отмечает, что всем людям важно найти свое сообщество, где они смогут делиться опытом и иметь поддержку.

Напомним, министр образования и науки Оксен Лисовой подчеркнул необходимость привлечения детей из семей ВПЛ к очной учебе в школах по месту их пребывания. Он подчеркнул, что это важно для психосоциального развития школьников, интеграции в общество и их развития. Лисовой отметил, что по данным МОН, по меньшей мере, 121 тысяча учеников сейчас учится дистанционно, а не в местных школах. По его словам, это сказывается на качестве образования, получаемого учениками во время такого обучения.

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