'Дурной пример заразителен': как сказать это на украинском

Мы часто замечаем, что поведение одного человека быстро передается другим. Особенно это заметно тогда, когда кто-то начинает нарушать правила или вести себя нехорошо. В русском языке для этого существует известное выражение "дурной пример заразителен".

Однако в украинском языке есть собственные, гораздо более естественные соответствия. OBOZ.UA рассказывает детали.

Дословный перевод выражения неуместен, потому что он будет звучать неестественно в украинском языке. Слово "заразный" преимущественно употребляется в отношении болезней и не является типичным для украинских пословиц, поэтому такой вариант выглядит стилистически чужим. Зато украинская традиция использует собственные поговорки, передающие ту же мысль.

Фраза "дурной пример заразителен" означает, что негативное поведение быстро распространяется среди людей: один плохой поступок может побудить других делать то же самое.

В украинском языке есть несколько естественных выражений, которые передают эту идею.

Ближайшие соответствия:

За лихим прикладом і сам станеш лихим.

Лихий призвід людям заохота.

За поганим прикладом і сам споганишся.

Украинские пословицы обычно не просто переводят содержание, а передают моральный вывод. Они подчеркивают ответственность человека за собственные поступки и то, что пример имеет большую силу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский популярный фразеологизм "старость – не радость".

