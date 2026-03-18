'Ду ю спик инглиш? Май нейм ис Майя!' Видео, как мама с дочкой учат уроки, завирусилось в сети

Мама украинской школьницы опубликовала шуточное видео, где она со своей дочкой учит уроки. На нем женщина показала взгляд детей на идеальное выполнение домашнего задания.

Видео пользовательница с никнеймом iruna_pryha разместила в соцсети TikTok. Ролик стал вирусным в сети и откликнулся многим украинцам. По состоянию на 18 марта он получил почти 250 тысяч лайков и более 1700 комментариев.

Как мама с дочкой учит уроки

Так, на видео мама задает ребенку самые простые и основные вопросы по каждому предмету, на которые ребенок радостно и быстро отвечает. Их диалог выглядит так:

"Два плюс два? – Четыре – Два на два? – Четыре. – Do you speak English? – My name is Maya. – Кровь видела? – Да. – Свинью видела? – Да".

Автор отметила в подписи к видео, что именно так бы дети хотели, чтобы родители с ними учили уроки. Такой подход откликнулся многим пользователям. Особенно украинцев развеселила реплика ребенка: "My name is Maya" (меня зовут Майя), когда мама у нее спрашивала: "Do you speak English?" (разговариваешь ли ты на английском?), на что мама ответила: "Good" (хорошо):

Больше всего вопросов звучало по предмету "Я исследую мир", на что в комментариях шутливо отметили, что вопросов по этому уроку много и мама очень строгая.

