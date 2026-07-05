"Две минуты читала эти четыре слова": репетитор наглядно показала ошибку большинства абитуриентов на НМТ
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Хотя новое украинское правописание вступило в силу еще в 2019 году, некоторые его нововведения до сих пор сбивают с толку даже тех, кто уже изучал его в школе. И это наглядно продемонстрировала репетитор по украинскому языку Антонина Олеговна.
В своем Threads она предложила подписчикам пройти "міні-тест на уважність". Репетитор дала четыре варианта слов, среди которых нужно было найти то, что написано неправильно. Это были слова:
- пів яблука;
- будь ласка;
- святковий;
- одинадцять.
Тест оказался с подвохом, ведь ошибка крылась не в вариантах, а в формулировке самого задания. А именно в написании слова "міні-тест" через дефис. Часть "міні-" является иноязычной частью сложного слова, обозначающей количественное проявление чего-либо. Согласно действующим правилам правописания, такие слова следует писать слитно. А ошибка здесь возникает из-за того, что раньше такие слова писали через дефис, поэтому многие продолжают так делать из-за сформировавшейся ранее привычки.
Что касается предложенных репетитором вариантов, то все они написаны в задании правильно. Хотя и в этих словах часто допускают ошибки:
- пів яблука – по новому правописанию несклоняемое числительное "пів" здесь пишется отдельно;
- будь ласка – эта конструкция пишется без дефиса, даже если очень хочется его туда вставить;
- святковий – иногда здесь появляется апостроф между "в" и "я", хотя его там быть не должно;
- одинадцять – люди, привыкшие к русским числительным, могут писать это слово через два "н", что противоречит правилам украинского языка.
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