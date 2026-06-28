'Сім'я' или 'родина'? В чем разница между этими словами и как правильно перевести 'семья'

На днях в украинском Threads состоялась интересная дискуссия. Пользовательница @ania.tutor спросила у сообщества, кто считает, что слова "сім’я" и "родина" в украинском языке обозначают разные понятия.

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Комментаторы действительно в большинстве своем разделяли эти слова по значению. Первым они описывали то, что в социальных науках называется нуклеарной семьей – базовая социальная единица, состоящая из взрослых родителей (супругов или партнеров либо одного из родителей) и их детей, проживающих отдельно от других родственников. Во второе закладывали более широкий контекст – включали в него бабушек, дедушек, различных дядей, теть, кузенов и т. д. OBOZ.UA решил разобраться, так ли это на самом деле.

Конечно, чтобы разобраться, мы обратились к толковому словарю, ведь в нем содержатся объяснения, что конкретно означает то или иное слово. И выяснилось, что в первом значении оба существительных имеют одинаковое толкование: группа людей, состоящая из мужчины, женщины, детей и других близких родственников, которые живут вместе. То же самое касается животных или птиц, которые ухаживают за своим потомством, заботятся о нем (черепахи, например, так не поступают). А значит, эти два слова в данном случае являются абсолютными синонимами.

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В русском языке для этого понятия существует только один термин – "семья". Таким образом, украинский язык демонстрирует здесь большее богатство и вариативность. Мы можем сказать и так, и так.

Если же вам нужно описать совокупность всех родственников – близких и дальних, в таком случае лучше использовать украинское слово "рідня". Именно оно обозначает более широкое понятие, в которое входят и племянники, и сваты, и свояченицы с деверами, и свояки, и шурины, и ятровки, и еще целая куча родственников, в том числе тех, кого можно описать фразой "седьмая вода на киселе".

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему слова "бік" и "різниця" имеют не совсем одинаковое значение.

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