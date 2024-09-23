Две смены, уроки по 30 минут и игры: как происходит обучение в метросаду Харькова

Метросад Харькова начал свою работу с 22 сентября. Дети посещают учебное заведение в две смены, где для них проводят уроки продолжительностью 30 минут. Между обучением дошкольники имеют перерыв и время на игры, чтобы развивать навыки социализации.

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В день для детей предусмотрено три занятия, рассказала заведующая учебным заведением Оксана Петровна в интервью Гвара Медиа. По ее словам, логико-математическое развитие здесь сочетается с изучением окружающего мира, развитие речи с ознакомлением с социумом, также проводятся отдельные занятия по художественной деятельности.

"Также воспитатели перед началом занятий проводят игры для социализации, чтобы они имели больше возможности общаться со сверстниками и приобретали определенный социальный опыт", – делится педагог.

Самым сложным для детей становится период адаптации, говорит психолог сада Оксана Каленик. Она отмечает, что дошкольники долгое время находились с родителями, поэтому им сложно быть отдельно. Чтобы этот период прошел спокойнее, большое внимание уделяется играм для снятия напряжения.

Кроме того, общаются специалисты и с родителями, отвечают на их запросы и помогают адаптировать детей к новому этапу жизни.

Сами родители рады такой возможности, ведь дети могут в безопасном месте социализироваться и готовиться к следующему этапу обучения. Кроме того, надеются, что удастся попасть и в метрошколу.

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