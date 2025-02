Две украинки признаны одними из лучших иностранных студентов в Польше: кто такие Екатерина Фадеева и Анастасия Кононенко

В Польше в рамках конкурса Interstudent-2025 отметили 7 лучших иностранных студентов. В список победителей попали украинки – Екатерина Фадеева и Анастасия Кононенко. Также среди лучших оказались студенты из Ирландии, Египта, Греции, Турции и Индии.

Видео дня

Всего в номинации принимало участие 150 кандидатов, информирует Наш выбор. Фадеева получает образование в Ягеллонском университете в Кракове по специальности "Международные отношения и краеведение". Сама студентка из Донецка и сейчас учится на третьем курсе.

Университет отмечает, что победительница конкурса показала себя как эмпатичную, трудолюбивую, а также стала движущей силой престижных студенческих проектов. В то же время ее выступления на международных конференциях показали настоящую страсть к решению глобальных проблем.

Благодаря Фадеевой, Ягеллонский университет победил в конкурсе программы Students for a United and Resilient Europe. Она создана с целью содействия социальной сплоченности и противодействию ложным антиукраинским нарративам в Молдове, Польше, Румынии и Словакии.

Также студентка возглавляла программу "Молодые европейские послы", является активным деятелем организации Diplomacy Club of Jagiellonian University и научного круга Association of International and Area Studies of Jagiellonian University.

По словам самой Фадеевой, специальность "Международные отношения" она выбрала, чтобы понять глобальную динамику и установить международные контакты. Благодаря учебе в вузе, студентка смогла получить возможность принять участие в важных дискуссиях и учиться у людей с разными взглядами.

Вторая победительница Анастасия Кононенко получила специальную награду на конкурсе. Она учится в Лодзком политехническом университете по специальности "Энергетика" на механическом отделении.

Студентка была дважды лауреаткой стипендии Intel-Perspektywy. Также она лауреат награды мэра города Запорожья, участница хакатонов NASA SpaceApps и CASSINI, а также лагеря Women in Tech Camp 2023. Кроме того, Кононенко имеет патент на изобретение устройства Life Defender, разработанный с целью предотвращения случаев удушья у животных и детей в закрытых автомобилях в условиях экстремальной жары.

Победительница также принимала участие в различных международных научных конкурсах: Genius Olimpiad, I – Fest2 и Sikorski Challenge.

Как отмечают преподаватели, изобретение Кононенко и его победы в разных конкурсах подтверждают ее инициативность и интерес к в развитию технологий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что девятиклассница из Черкасс победила на международных конкурсах по собственному исследованию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!