Двое киевских учителей лишились работы из-за нарушений язкового закона и оскорблений детей

В двух киевских школах учителя потеряли работу из-за нарушения языкового закона и своего отношения к детям. Они отказывались использовать украинский язык и оскорбляли учеников.

В одном случае учительница уволилась сама, в другом – преподавателя уволили. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте офиса уполномоченного по защите государственного языка.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что завершил меры государственного контроля за применением государственного языка в таких столичных заведениях:

лицее №303 общественно-естественного профиля в Дарницком районе;

специализированной школе I-III ступеней №152 с углубленным изучением английского языка в Деснянском районе.

Видео дня

О вопиющих случаях в этих школах стало известно благодаря публикации видео в соцсетях – собственно, именно из-за них Тарас Кремень и взялся за преподавателей, фигурировавших на записях. Вот что произошло:

В лицее №303 учительница немецкого языка возмутилась из-за просьбы ученика общаться на украинском. Она заявила – гордится тем, что является русской, а не украинкой. После скандала преподаватели объявили выговор. Она заявила, что раскаивается, и пообещала уволиться. Видео разговора учителя и ученика появилось 3 декабря, опубликовал Telegram-канал "Катарсис".

В школе №152 учитель истории на перемене "воспитывал" учеников угрозами. Видео обнародовал 2 декабря пользователь с ником "Зайцев Иванов" в Facebook-сообществе "Батьки SOS". На записи учитель кричит детям на русском языке, что они "к*злы долбаные" и угрожает выбить их мозги.

По результатам проверки языковой омбудсмен установил наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе.

"Факт применения негосударственного языка педагогическим работником лицея в образовательном процессе во время проведения занятия по немецкому языку является досадным и единственным случаем, которому дана надлежащая оценка администрацией и педагогическим коллективом", – так ответили Тарасу Кременю в лицее №303.

Учительнице объявила выговор, она свою вину признала и уволилась по собственному желанию.

Администрация школы №152 сообщила уполномоченному по защите государственного языка, что учителю истории объявили выговор за "нарушение действующего законодательства по вопросам соблюдения педагогической этики, совершение проступков, несовместимых с работой в должности педагогического работника". Учителя уволили.

Тарас Креминь отметил, что эти случаи рассмотрели на очередном заседании профильной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта. Теперь должны принять дополнительные меры реагирования по усилению ответственности педработников учебных заведений всех форм собственности за нарушение языкового законодательства:

департамент образования и науки исполнительного органа КГГА;

управления образования районных в Киеве государственных администраций.

"Язык образовательного процесса – государственный!" – подчеркнул языковой омбудсмен.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

Экзамен для государственных служащих знания государственного языка 16 июня смогли сдать 15%. Глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арыся Демская назвала такой показатель для страны, переходящей из одной языковой нормы в другую, вполне удовлетворительным.