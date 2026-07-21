Двое школьников установили рекорд Украины по знанию английского языка. Фото

Двое учеников частного учебного заведения МрійДій официально стали рекордсменами Украины, подтвердив международный уровень владения английским языком в рекордно юном возрасте. 15-летний Артемий Грицай стал самым молодым украинцем, подтвердившим наивысший международный уровень владения английским языком C2 (Cambridge English: Proficiency). Арина Сарайкина стала самой молодой украинкой, подтвердившей международный уровень владения английским языком B2 (Cambridge English: First).

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Об этом сообщили на официальной странице в Facebook Книги мировых рекордов. Парень во время международного экзамена набрал максимальные 220 баллов из 220 возможных. Это абсолютный результат, свидетельствующий об исключительном уровне владения языком. На момент сдачи экзамена Артемию было 15 лет, 8 месяцев и 14 дней.

У Арины 163 балла, и она официально подтвердила свой результат в возрасте 12 лет, 10 месяцев и 3 дня.

Официальную фиксацию рекордов и вручение дипломов провели генеральный директор и основательница Книги мировых рекордов Анна Крисюк и исполнительный директор Книги мировых рекордов Елизавета Омельченко.

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"Эти два рекорда — яркое подтверждение того, что украинские школьники способны достигать самых высоких международных стандартов, а качественное образование, настойчивость и талант открывают путь к поистине исключительным результатам", — говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский школьник завоевал "золото" на Европейской олимпиаде по искусственному интеллекту.

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