Обогнал 94 участника! Украинский школьник завоевал 'золото' на Европейской олимпиаде по искусственному интеллекту

Выпускник Мариупольского лицея города Киева Роман Меламуд стал абсолютным победителем Европейской олимпиады по искусственному интеллекту. Школьник получил золотую медаль, обойдя всех 94 участника, которые с ним соревновались.

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Об этом сообщает страница Всеукраинской олимпиады по информатике в Facebook. В этом году Европейская олимпиада по искусственному интеллекту проходила в румынском городе Клуж-Напока. В командном зачете украинская команда заняла второе место, завоевав две золотые медали.

Еще одну золотую медаль завоевал еще один киевлянин – Ростислав Ябченко. Кроме того, в состав украинской сборной вошли ученик Кременчугского лицея "Полет" Андрей Татаринов и ученик лицея № 145 города Киева Владислав Дахно.

Всего в Европейской олимпиаде по искусственному интеллекту 2026 приняли участие 94 школьника из 24 стран.

Напомним, одиннадцатиклассница из Днепра Дарья Перекопская одержала абсолютную победу на Европейской девичьей олимпиаде по информатике (EGOI), опередив 247 участниц из 67 стран мира. Украинская сборная также вошла в четверку лучших команд Европы. Наши участницы, помимо золотой, завоевали две серебряные и одну бронзовую медали. Это первый случай в истории Украины, когда представительница нашей страны добилась такого результата на Европейской олимпиаде для девочек.

Главные истории дня

Также украинские школьники заняли первое место в командном зачете на Европейской математической олимпиаде (European Math Olympiad), которая проходила в Вильнюсе (Литовская Республика). Две команды, основная и юниорская — 12 участников из 8 областей, завоевали 8 медалей (3 золотые и 5 бронзовых).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по физике.

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