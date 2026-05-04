Украинские школьники заняли первое место на Европейской математической олимпиаде: фото победителей

Украинские школьники заняли первое место в командном зачете на Европейской математической олимпиаде (European Math Olympiad), которая проходила в городе Вильнюс (Литовская Республика). Две команды, основная и юниорская – 12 участников из 8 областей, получили 8 медалей (3 золотые и 5 бронзовых).

Видео дня

Соревнования организовали совместными усилиями MO Akademija и сообщества "Украинские Математические Олимпиады" по инициативе Украины и Литвы. Об этом сообщила Малая академия наук.

Украину на олимпиаде представили

Остап Гищак

Александр Горбунов

Владимир Гринь

Владимир Пригунов

Дмитрий Смоголь

Иван Харчук

Андрей Атаманенко

Егор Вара

Павел Вербицкий

Даниил Грибукс

Анна-Мария Кузан

Назар Хомяк

Напомним, ученик Калушского научного лицея имени Дмитрия Бахматюка Андрей Яковиназанял третье место на Международном конкурсе по физике "International Physics Competition IPhyC" в возрастной категории от 16 до 19 лет. Всего в соревнованиях принимало участие 5600 школьников и студентов из более чем 100 стран мира.

Парень набрал 26 баллов из 30 возможных. Участники общались онлайн на английском языке. Школьник уже второй год подряд завоевывает призовые места на ученических олимпиадах по биологии, химии, физике и астрономии на областном и всеукраинском уровнях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пятиклассница из Ровно воспроизвела 100 знаков после запятой числа Пи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!