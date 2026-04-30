Украинец стал призером международной олимпиады по физике: школьник из Прикарпатья обошел 5600 конкурентов из более чем 100 стран мира. Фото

Ученик Калушского научного лицея имени Дмитрия Бахматюка Андрей Яковина занял третье место на Международном конкурсе по физике "International Physics Competition IPhyC" в возрастной категории от 16 до 19 лет. Всего в соревнованиях участвовало 5600 школьников и студентов из более чем 100 стран мира.

Об этом в комментарии Общественному рассказала директор лицея Оксана Табачук. Она отметила, что парень набрал 26 баллов из 30 возможных. Участники общались онлайн на английском языке. Школьник уже второй год подряд завоевывает призовые места на ученических олимпиадах по биологии, химии, физике и астрономии на областном и всеукраинском уровнях.

"У нас был уже такой опыт. Валентин Тимчишин – он теперь выпускник нашего лицея – в 2023 году завоевал золотую награду, а в 2024 – бронзовую в конкурсе "International Astronomy and Astrophysics Competition". Так как такие конкурсы отслеживают меценаты, в наш лицей общественная организация из Соединенных Штатов Америки привезла два мощных телескопа. Телескопы получили лицеи в пяти городах Украины, и среди них – наш", – рассказала Табачук.

Она добавила, что Андрей Яковина из многодетной семьи и все дети хорошо учатся, а сам парень всегда участвует в брейн-рингах и других интеллектуальных играх. За победы на олимпиадах и конкурсах школьников будут отмечать на День лицея.

