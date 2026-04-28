Оккупанты запрещали учить украинский язык, а она дважды выиграла олимпиаду: история Софии Губы из Макеевки, которая стала ученицей 2026 года в Ивано-Франковске

Девятиклассницу Софию Губу признали лучшей ученицей Ивано-Франковска в 2026 году. Девочка с семьей выехала из оккупированной россиянами Макеевки (Донецкая область). В 2018 году она начала совершенствовать свои знания и побеждать в ученических олимпиадах по украинскому языку и литературе, а также английскому.

Впервые свой уровень украинского языка школьница подтвердила после поступления в пятый класс, когда получила призовое место в международном конкурсе имени Петра Яцика. Девушка планирует связать свою жизнь с филологией, если не украинской – то зарубежной. В интервью Суспільному, Губа рассказала, что сейчас интересуется английским и немецким языками.

"Точно с профессией я еще не определилась, однако планирую связать свою жизнь с филологией: если не украинской, то по крайней мере зарубежной. Сейчас я интересуюсь английским и немецким. Когда-то пробовала учить иврит для общего развития, из любопытства", – поделилась Губа.

Заместитель директора лицея Мария Грицишин отмечает, что девочка фактически совершила подвиг, ведь переехала после первого класса начальной школы из русскоязычного города. Особую роль, по мнению педагога, сыграли родители, которые прививали любовь к украинскому языку.

"Этот ребенок фактически совершил подвиг, я считаю. В нынешних наших реалиях это очень важно. Она приехала сюда после первого класса начальной школы из вполне русскоязычной Макеевки. И большую роль здесь сыграли ее родители – особенно мама, которая читала с ней детские книжечки на украинском языке. Когда девочка пришла в пятый класс, я почти не замечала, что у нее такой акцент", – рассказала учительница.

Учительница украинского языка и литературы Ирина Герега делится, что сразу увидела заинтересованность предметом у Софии и отмечает, что ученица очень трудолюбивая и в совершенстве выполняет домашние задания.

София Губа родилась в Макеевке Донецкой области. В 2014 году город оккупировали россияне, после чего семья школьницы в течение четырех лет меняла место жительства, периодически выезжая в Харьковскую область. В 2018 году они окончательно переехали из родного города. По словам мамы школьницы Яны Дорошенко, девочка пошла в первый класс в Макеевке, и это был первый год, когда там полностью отменили изучение украинского языка. Женщину это задело, поэтому она начала учить его с дочкой дома,

"Это были преимущественно письменные упражнения, чтение сочинений. Разговорную речь мы вообще не практиковали. Когда переехали во Франковск, мы очень переживали, как она будет общаться с детьми в школе и на улице. Но адаптация, слава Богу, прошла очень быстро", – рассказала Дорошенко.

Девочка имеет две подряд победы на всеукраинском этапе олимпиады по украинскому языку и первое место на первом и втором этапах олимпиады по английскому.

