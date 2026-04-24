Научила ИИ распознавать украинский язык: 11-классница из Кропивницкого победила на международном конкурсе технологий

Ученица 11 класса кропивницкого лицея "Научный", слушательница Малой академии наук Кировоградщины Мирослава Ковалева получила золотую медаль на международном конкурсе инженерных наук І-FEST в Тунисе. Она представила проект, позволяющий искусственному интеллекту распознавать украинскую речь с точностью до 95% и адаптироваться к индивидуальным особенностям голоса пользователя.

Почти 1200 участников в возрасте от 14 до 24 лет защищали свои работы на международном конкурсе и должны были доказать эффективность разработки перед тремя различными жюри. Золото Ковалевой – одно из двух, которое получили украинцы, еще пять имеют серебряные награды, а семь – бронзовые, информирует Суспільне.

Идея проекта "Обучение искусственных нейронных сетей распознавания звуков украинского языка" возникла у девушки во время изучения школьной программы.

"Идея возникла случайно. В 10-м классе мы изучали фонетику украинского языка, а на физике – звуковые волны и частоты. Мне стало интересно исследовать язык через призму физики", – делится Ковальва.

Ее система базируется на механизмах работы слуховой системы человека: предварительно обработанный сигнал анализируется нейронными сетями, которые идентифицируют звуковые образы. То есть она не просто "слушает" звук, а имитирует биологический процесс, который происходит в человеческом ухе. Технология не заменяет существующие глобальные системы, а может служить "надстройкой" для более точной идентификации украинского языка, которого в цифровом пространстве представлено меньше, чем английского. По словам школьницы, это помогает распознавать речь людей с физиологическими особенностями или диалектическим произношением.

Технологию, разработанную Ковалевой, в будущем можно интегрировать в системы перевода, синтеза речи и умные устройства, делая украинский язык более доступным в цифровом мире.

Девушка продолжает традиции родителей и дяди, которые связали свою жизнь с наукой. По словам директора лицея Натальи Чередниченко, достижения девушки демонстрируют, что заинтересованность ребенка в саморазвитии и поддержка учителей дают возможность достигать высоких результатов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что победительница Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика раскрыла свой секрет успеха и призналась, куда планирует поступать.

