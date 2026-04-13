Победительница Международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика раскрыла свой секрет успеха и призналась, куда планирует поступать

Ученица 11 класса с Ривненщины Ярослава Шеремета, занявшая первое место на всеукраинском этапе Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика, принимала участие в интеллектуальных соревнованиях ежегодно еще с начальных классов. В этом году ее победа стала символической, ведь стала точкой в школьной истории конкурсов и олимпиад.

Видео дня

Об этом девушка рассказала в интервью Суспільному. Она неоднократно была победительницей и призером на районном и областном уровнях. Мирослава планирует связать свою жизнь с украинским языком и будет поступать на специальность журналистики.

"На самом деле было трудно поверить, волнительно, но это на самом деле очень приятно. Победить и вообще занять какое-то призовое место на таком уровне мне удалось впервые. Это очень важно для меня, что именно в последний школьный год, в одиннадцатом классе я смогла получить первое место. Эта победа – это лучшая точка в моей школьной истории конкурсов и олимпиад", – рассказывает Шеремета.

"Я всегда хотела, чтобы моя будущая профессия была связана с украинским языком, чтобы все мои достижения и опыт смогли перерасти в профессиональную деятельность. Моей мечтой много лет является журналистика – и я планирую поступать именно на эту специальность", – добавила она.

Увлечение украинским языком у девушки появилось еще в детстве. По ее словам, она любила что-то творить, сочинять, писать стихи. Всему этому она обязана своей первой учительнице, которая увидела в ней талант и помогла его развивать.

Мирослава Шеремета – не единственная призер из Ривненщины на этом конкурсе в этом году. Первое место также получил третьеклассник опорного учреждения "Белокриницкий лицей" Всеволод Кузнецов. Вторые места заняли ученица Мизоцкого лицея Анастасия Голуб и студентка Национального университета "Острожская академия" Виктория Савенко. Третьи места завоевали еще пять участников из области, сообщил председатель облсовета Андрей Карауш.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!