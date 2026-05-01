Впечатляющий результат! Пятиклассница из Ривне воспроизвела 100 знаков после запятой числа Пи
Ученица 5-Б класса Ривненского лицея №7 Эвелина Смирнова установила новый математический рекорд в учебном заведении по запоминанию цифр числа Пи. Девочка смогла воспроизвести на уроке 100 знаков после запятой числа Пи, которое является бесконечной непериодической дробью.
Об этом сообщили на странице лицея в Facebook. В комментариях ее мама добавила, что сейчас школьница выучила уже больше цифр после запятой.
"Эвелина продемонстрировала удивительную концентрацию, настойчивость и выдержку. Она смогла воспроизвести на уроке математики, в присутствии своих одноклассников, 100 знаков после запятой числа Пи, которое является бесконечной непериодической дробью. Этот результат доказывает, что для настойчивых учеников не существует недостижимых вершин", – говорится в сообщении.
Напомним, 16-летний ученик киевского лицея Борис Васковец установил рекорд "Наибольшее количество знаков числа пи, воспроизведенное наизусть подростком". Парень последовательно и безошибочно назвал 300 знаков. Секрет школьника, который помог достичь успеха – в ритме. Именно музыка помогла ему чувствовать темп, а цифры звучат как рэп. Поэтому парень составляет их в мелодию.
Отец парня рассказал, что Борис получил бытовую травму, из-за чего у него было сотрясение мозга и перелом костей, поэтому моральное состояние оставляло желать лучшего. Родители решились на радикальный шаг – переехать из Черкасс в Киев. Ранее школьник хотел стать актером, однако благодаря учительнице Валерии Дуженко полюбил точные науки. Именно она предложила принять участие в установлении рекорда, посвященном дню числа пи в прошлом году в самом лицее.
Число пи (𝜋 ) — это математическая константа, выражающая отношение длины окружности к его диаметру. Это бесконечная десятичная дробь, которая начинается с 3,14159 ... и является иррациональной, то есть ее нельзя представить в виде простой дроби. Он используется во многих областях математики, физики и инженерии.
