Лучший результат за последние 10 лет: украинские школьники завоевали награды на международной олимпиаде по физике

Украинские школьники завоевали 5 медалей на международной ученической олимпиаде по физике, которая проходила в Букараманге (Колумбия). Этот результат стал лучшим за последние 10 лет и одним из лучших за всю историю выступлений Украины со времени обретения независимости.

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Об этом рассказал руководитель украинской команды Максим Пашко. Так, школьники завоевали одну золотую медаль, три серебряные и одну бронзовую.

Золотая медаль: Назарий Вращук – ученик Ришельевского лицея г. Одесса Серебряные медали: Святослав Лавренюк – Украинский физико-математический лицей КНУ имени Тараса Шевченко (УФМЛ)

Никита Возный – ФМЛ г. Львов

Артеа Крапивин – УФМЛ Бронзовая медаль: Михаил Рубцов – УФМЛ

Пашко отметил, что в этом году олимпиада стартовала на 10 дней раньше, чем обычно. Поэтому учителям приходилось проводить подготовку учеников два раза в день в течение двух месяцев. Это также создало дополнительные сложности, когда школьники оказались в Колумбии, ведь разница во времени с Киевом составляет 8 часов.

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"На олимпиаде произошла и редкая ситуация, когда во время проведения экспериментального тура оборудование вышло из строя сразу у каждого третьего участника, и жюри даже рассматривало возможность предоставить участникам право отказаться от зачета своих результатов. Интересно, что Назарий, получивший золотую медаль и очень высокие баллы (16 из 20 возможных) в экспериментальном туре, был настолько расстроен, как он сам написал, что мечтал, чтобы его результаты вообще не зачли. Но жюри разработало и проголосовало за справедливую систему присуждения медалей, и все закончилось хорошо", – написал Пашко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали 27 медалей на семи международных олимпиадах.

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