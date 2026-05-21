Обошла почти 250 участниц! Украинка впервые в истории одержала абсолютную победу на европейской олимпиаде по информатике

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
252
Обошла почти 250 участниц! Украинка впервые в истории одержала абсолютную победу на европейской олимпиаде по информатике

Одиннадцатиклассница из Днепра Дарья Перекопская одержала абсолютную победу на Европейской девичьей олимпиаде по информатике (EGOI), опередив 247 участниц из 67 стран мира. Украинская сборная также вошла в четверку лучших команд Европы. Наши участники, кроме золотой, получили две серебряные и одну бронзовую медали.

Видео дня

EGOI проходила с 12 по 18 мая в итальянском городе Чезенатико (Италия). Это впервые в истории Украины, когда представительница нашей страны получает такой результат на Европейской девичьей олимпиаде, сообщается на официальном сайте Всеукраинских олимпиад по информатике. К соревнованиям девушку готовил тренер Валентин Мельник.

Обошла почти 250 участниц! Украинка впервые в истории одержала абсолютную победу на европейской олимпиаде по информатике

В состав сборной Украины вошли:

  • Дарья Перекопская, ученица 11-го класса Днепровского научного лицея информационных технологий (тренер – Валентин Мельник), получила золотую медаль и стала абсолютной победительницей олимпиады;
  • Мария Рапина, ученица 10-го класса Харьковского академического лицея №45 (тренеры: Валентин Мельник, Николай Арзубов), получила серебряную медаль;
  • Анастасия Яремко, ученица 11-го класса Львовского физико-математического лицея (тренер – Валентин Мельник), получила серебряную медаль;
  • Татьяна Заднепровская, ученица 10-го класса Лицея №1 им. Владимира Красицкого Хмельницкого городского совета (тренер – Андрей Попик), получила бронзовую медаль.

В следующем году Европейская девичья олимпиада по информатике состоится в Варшаве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские школьники заняли первое место на Европейской математической олимпиаде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!